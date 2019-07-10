Косачев: Россия готова восстановить отношения с Грузией, если в Тбилиси захотят этого

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российско-грузинские отношения могут быть восстановлены, если Грузия захочет это сделать. Об этом на заседании Совета Федерации в среду заявил глава комитета верхней палаты по международным делам Константин Косачев.

"Я уверен, что мы должны все сейчас призвать здоровые силы в грузинском обществе, несмотря на все то тяжелое, что в наших отношениях происходит, преодолеть ту беду, которая случилась с грузинским народом - беду довольно агрессивного и очень поверхностного национализма. Мы, конечно, готовы к тому, чтобы гармонию в наших отношениях восстановить, но при условии, что этого захочет Грузия и ее народ", - отметил Косачев.

С понедельника вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина от 21 июня, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.