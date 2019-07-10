Рябков рассказал о темах, которые обсудил с замгоссекретаря США

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на консультациях с замгоссекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом обсуждались вопросы, которые осложняют отношения Москвы и Вашингтона.

"Прошло [обсуждение] интенсивно, очень динамично, сфокусировано на вопросах, которые осложняют наши отношения давно и очень серьезно", - сказал дипломат.

Он сообщил, что Москва и Вашингтон не продвинулись в решении вопроса захваченной в США российской госсобственности, но диалог продолжается. "Мы не имеем оснований говорить о том, что появляются какие-то перспективы и возможности для прогресса сейчас. Но, по крайней мере, эти темы закреплены в повестке диалога. Мы будем продолжать по ним работать и примерно представляем, в каком направлении двигаться", - сказал он.

Помимо этого, встреча с Хейлом подтвердила разногласия Москвы и Вашингтона по ряду вопросов, в том числе по Ирану и Венесуэле. "Сирия, денуклеаризация Корейского полуострова, Афганистан, контртерроризм отрабатываются в профильных форматах, причем в некоторых случаях эта работа носит многослойный, многокомпонентный характер. Но по другим направлениям у нас очень резкие расхождения с США, что сегодняшние консультации подтвердили. В особенности это касается Ирана <...> в особенности это касается Венесуэлы", - подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД РФ также отметил, что вопрос обмена подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана не поднимался.

Тема Арктики

Стороны во время консультаций обозначили направления для более глубокого обсуждения арктической тематики. "Сам факт того, что встреча прошла в Хельсинки, подтолкнул нас к обсуждению арктических дел. Это тоже направление, где, скорее, позитивно настроены обе стороны. Мы наметили определенные возможные области для дальнейшего углубленного обсуждения", - сказал Рябков.