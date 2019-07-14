Политолог назвал несанкционированную акцию возле Мосгоризбиркома попыткой "словить хайп"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Несанкционированная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", проходящая в воскресенье в центре Москвы, является попыткой "словить хайп" и показывает отсутствие правовой культуры. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС политолог Олег Матвейчев.

"Цель акции одна - провокация и попытка словить очередной хайп. Самое главное, что ни в суды, ни в избиркомы не было подано ни одной претензии", - сказал он.

По его словам, в случае если организаторы акции считали, что их права были каким-либо образом ущемлены, они должны были "задокументировать нарушения и привлечь экспертов". "А тут они сами вынесли решение, что власти не права, а они правы", - подчеркнул собеседник агентства.

Матвейчев отметил, что акция является "нарушением общественного порядка и показывает отсутствие правовой культуры".

Говорили, что за них (независимых кандидатов) десятки тысяч людей подписались, а пришло меньше тысячи человек", - добавил политолог, предположив, что на несанкционированный митинг собрались в основном сборщики подписей.

Ранее столичная полиция сообщила, что на несанкционированную акцию пришло около тысячи человек. Участники митинга собрались около 14:00 мск в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы, а затем здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. В ходе акции никто задержан не был.