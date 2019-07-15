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Выход США и России из ДРСМД

МИД РФ: ЕС безропотно выполняет установку США на отказ от предложений России по ДРСМД

В ведомстве отметили, что выдвинутые Москвой предложения остаются в силе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Евросоюзу следует обратиться к США по вопросу о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с высказываниями руководства ЕС по тематике соглашения.

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"Понятно, что заявление сделано для галочки и преследует сугубо пропагандистские цели. На деле страны Евросоюза безропотно выполняют установку США на отказ от предложенных Россией реалистичных мер по снятию встречных претензий в контексте ДРСМД на основе взаимной транспарентности, - отмечается в тексте. - В связи с этим хотели бы напомнить, что выдвинутые нами предложения остаются в силе".

"Решение о том, быть или не быть Договору о РСМД, - за США. Так что призывы ЕС к его спасению обращены явно не по адресу", - указали в министерстве.

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