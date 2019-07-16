Песков: идея о конфискации имущества коррупционеров нуждается в экспертной проработке

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. В Кремле пока не обсуждали идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне еще на этапе доследственной проверки по делам о взяточничестве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие предложения председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, которые тот изложил в интервью газете "Известия".

"Какой-либо сформированной позиции [Кремля] нет, она отсутствует, - отметил пресс-секретарь. - Безусловно, здесь нужна экспертная проработка. Каких-либо решений на этот счет также не принималось".

Песков напомнил, что сами методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются в том числе силами комиссии, которой руководит глава администрации президента РФ Антон Вайно. По словам Пескова, эта комиссия пока не обсуждала идеи, изложенные Бастрыкиным.