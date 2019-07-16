Слуцкий: США не смогут подключить Китай к переговорам с Россией по ядерным арсеналам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Намерения США подключить Китай к переговорам с Россией по сокращению ядерных арсеналов нереалистичны, Пекин не заинтересован в этом. Такое мнение во вторник выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя журналистам предстоящие российско-американские консультации в Женеве по вопросам стратегической стабильности.

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"Это один из немногих возрождающихся форматов по проблематике ядерного сдерживания. И диалог здесь крайне необходим, особенно на фоне разрушающейся договорной базы в сфере контроля над вооружениями", - заметил депутат.

Однако, продолжил он, "утечки из Вашингтона уже сейчас настораживают". "Намерения американской стороны поднять тему трехсторонней ядерной сделки РФ - США - КНР малоперспективны. Само по себе предложение подключить Китай к переговорам о сокращении ядерных арсеналов нереалистично. Пекин не раз отвергал эту инициативу на различных уровнях", - сказал Слуцкий.

По его словам, стремление привлечь к сделке КНР "закладывает мину под продление ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), срок действия которого истекает в феврале 2021 года". "США до сих пор уходят о конкретизации своей позиции по судьбе СНВ-3. Между тем, договор СНВ, особенно в условиях слома ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), остается гарантией соблюдения режима нераспространения в ракетно-ядерной сфере, и Россия твердо выступает за его сохранение", - резюмировал Слуцкий.

Новый раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности состоится 17-18 июля в Женеве. Американскую делегацию будет возглавлять первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Российской делегацией будет руководить заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.