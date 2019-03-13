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Выход США и России из ДРСМД

Спасибо, но нет. Почему Китай не присоединится к ДРСМД 2.0

© AP Photo/Andy Wong
О том, что Пекин не заинтересован в ограничении дальности собственных баллистических и крылатых ракет, заявила 11 марта замгоссекретаря США Андреа Томпсон

По словам заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, "у китайской стороны нет аппетита в отношении любых договоров по контролю над вооружениями". Почему Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызывает у Пекина особое отторжение — в материале ТАСС.

Конец эпохи

Как заявил 6 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Люксембурге, несмотря на то, что США де-юре приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, де-факто договор уже разорван. Обвиняя Москву в нарушении ДРСМД, США дали России шесть месяцев на возвращение "к полному и проверяемому соблюдению договора".

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Однако, по мнению Вашингтона, возврат Москвы к соблюдению ДРСМД невозможен без уничтожения крылатых ракет наземного базирования "Новатор 9М729", испытанных на полигоне Капустин Яр в 2016 году и предназначенных для оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер-М".

В США утверждают, что дальность ракеты якобы значительно превышает отметку в 500 км (ДРСМД объявил "вне закона" ракеты дальностью от 500 до 5500 км). В России в свою очередь пояснили, что дальность "Новатор 9М729" не превышает 500 км и ракета уничтожению не подлежит.

При этом, по мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, одной из причин, по которым США и РФ готовы относительно легко расстаться с ДРСМД, является отсутствие интереса к этому договору со стороны Китая.

"Абсолютная ошибка"

Президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения трехстороннего договора с участием Вашингтона, Москвы и Пекина еще в октябре 2018-го. Китайское внешнеполитическое ведомство тогда назвало попытки привлечь Китай к вопросу о выходе США из ДРСМД "абсолютной ошибкой".

Однако Трамп от своей идеи не отказывается. "Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, добавив Китай и другие страны, или, может быть, мы не сможем, и в этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных", — заявил президент уже в феврале 2019 года, в ходе своего обращения к Конгрессу США "О положении страны".

Скромную надежду на то, что Пекин проявит интерес к договору, выразила даже канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Проблема, однако, в том, что ДРСМД — продукт холодной войны. Смысл договора заключался в том, чтобы дать Москве и Вашингтону больше времени на реакцию и раздумья в случае запуска баллистических и крылатых ракет одной из сторон. Простая логика — межконтинентальные ракеты летят дольше, чем ракеты средней и малой дальности.

Но в 1987 году гипотетическая угроза, исходящая от китайских баллистических ракет, воспринималась Вашингтоном не столь серьезно.

Ракетные закрома Пекина

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Исходя из официальных заявлений Москвы и Вашингтона, на вооружении у двух стран нет ни одной ракеты средней и малой дальности. При этом у КНР счет таких ракет идет на сотни.

По данным Министерства обороны США, к маю 2018 года на вооружении у Китая стояло от 16 до 30 баллистических ракет средней дальности, способных поражать цели на расстоянии от 3 тыс. км, от 200 до 300 баллистических ракет средней дальности, способных поражать цели на расстоянии от 1,5 тыс. км, и от 1 тыс. до 2 тыс. баллистических ракет малой дальности (от 300 до 1000 км).

Количество китайских крылатых ракет наземного базирования с дальностью, превышающей 1,5 тыс. км, оценивается Пентагоном в 200–300 единиц.

Основная масса китайских ракет средней и малой дальности принадлежат к семейству "Дунфэн" ("Восточный ветер"). По данным базирующегося в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований, баллистические ракеты DF-4, DF-15, DF-16, DF-21 и DF-26 Пекину в случае присоединения к ДРСМД пришлось бы уничтожить. Такая же судьба в случае гипотетического подписания Китаем ДРСМД 2.0 постигла бы и крылатые ракеты семейства "Хунняо" ("Красная птица") — HN-1, HN-2 и HN-3.

Зачем отказываться?

Как заявлял еще в апреле 2017 года глава Тихоокеанского командования американских вооруженных сил (ПАКОМ) адмирал Гарри Харрис, ныне занимающий пост посла США в Республике Корея, ограничения ДРСМД давали Китаю огромное преимущество над США. Более того, по оценке Харриса, около 90% китайских баллистических и крылатых ракет приходится именно на ракеты средней и малой дальности.

А как утверждается в докладе Американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе США, начиная с середины 1990-х годов "Пекин создал крупнейший в мире и самый разнообразный арсенал ракет наземного базирования". Комиссия также утверждает, что представители китайского истеблишмента рассматривают неядерные ракеты наземного базирования в качестве одного из "столпов стратегии ведения боевых действий".

При таких условиях гипотетическое присоединение Китая к ДРСМД 2.0 представляется не только маловероятным, но и абсолютно нереалистичным. Для США и СССР ракеты малой и средней дальности представляли лишь часть ракетного потенциала. В Китае эти ракеты — основа потенциала, добровольно отказываться от которого Пекин не будет ни при каких условиях. 

Александр Мосесов

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