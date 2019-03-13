Спасибо, но нет. Почему Китай не присоединится к ДРСМД 2.0

Как заявил 6 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Люксембурге, несмотря на то, что США де-юре приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, де-факто договор уже разорван. Обвиняя Москву в нарушении ДРСМД, США дали России шесть месяцев на возвращение "к полному и проверяемому соблюдению договора".

По словам заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, "у китайской стороны нет аппетита в отношении любых договоров по контролю над вооружениями". Почему Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызывает у Пекина особое отторжение — в материале ТАСС.

Однако, по мнению Вашингтона, возврат Москвы к соблюдению ДРСМД невозможен без уничтожения крылатых ракет наземного базирования "Новатор 9М729", испытанных на полигоне Капустин Яр в 2016 году и предназначенных для оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер-М".

В США утверждают, что дальность ракеты якобы значительно превышает отметку в 500 км (ДРСМД объявил "вне закона" ракеты дальностью от 500 до 5500 км). В России в свою очередь пояснили, что дальность "Новатор 9М729" не превышает 500 км и ракета уничтожению не подлежит.

При этом, по мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, одной из причин, по которым США и РФ готовы относительно легко расстаться с ДРСМД, является отсутствие интереса к этому договору со стороны Китая.

"Абсолютная ошибка"

Президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения трехстороннего договора с участием Вашингтона, Москвы и Пекина еще в октябре 2018-го. Китайское внешнеполитическое ведомство тогда назвало попытки привлечь Китай к вопросу о выходе США из ДРСМД "абсолютной ошибкой".

Однако Трамп от своей идеи не отказывается. "Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, добавив Китай и другие страны, или, может быть, мы не сможем, и в этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных", — заявил президент уже в феврале 2019 года, в ходе своего обращения к Конгрессу США "О положении страны".

Скромную надежду на то, что Пекин проявит интерес к договору, выразила даже канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Проблема, однако, в том, что ДРСМД — продукт холодной войны. Смысл договора заключался в том, чтобы дать Москве и Вашингтону больше времени на реакцию и раздумья в случае запуска баллистических и крылатых ракет одной из сторон. Простая логика — межконтинентальные ракеты летят дольше, чем ракеты средней и малой дальности.

Но в 1987 году гипотетическая угроза, исходящая от китайских баллистических ракет, воспринималась Вашингтоном не столь серьезно.

Ракетные закрома Пекина