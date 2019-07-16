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Возвращение России в ПАСЕ

Лавров: США подстрекают русофобское меньшинство в СЕ к провокациям в отношении РФ

Глава МИД РФ также отметил, что членство в организации "имеет конкретную положительную отдачу" для российских граждан и для страны в целом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. США активно подстрекают агрессивное меньшинство в Совете Европы к провокациям в отношении России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

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"Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, являющихся наблюдателями в Совете Европы, - подчеркнул он. - Это, конечно, омрачает атмосферу, не способствует налаживанию в ассамблее конструктивной работы. Однако бессмысленные выходки уже набили оскомину здравомыслящему большинству членов ПАСЕ, которые поддерживают возвращение России в лоно этой парламентской структуры".

По его словам, об этом свидетельствует принятое на июньской сессии ПАСЕ "решение о восстановлении полномочий российской делегации без каких-либо изъятий". "Таким образом, было выполнено условие для возобновления наших выплат", - указал глава дипведомства.

Он заметил, что "отдельных взносов в ПАСЕ не существует". "Наша страна осуществляет выплаты в бюджет Совета Европы на основании положений устава этой организации, а также норм российского законодательства. Из общего бюджета Совета Европы расходы на деятельность ПАСЕ весьма незначительны", - продолжил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что членство в Совете Европы "имеет конкретную положительную отдачу" для российских граждан и для страны в целом. "Это и совершенствование национальной правовой системы, и решение целого ряда социальных задач, вопросов гуманитарного характера, борьбы с коррупцией, - отметил министр. - Все без исключения министерства и ведомства, входящие в межведомственную комиссию по участию России в Совете Европы (а их около 20), подтверждают важность активной работы в этой организации, включая механизмы более чем 60 конвенций, к которым присоединилась наша страна".

Россия в ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годы не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияВозвращение России в ПАСЕ
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