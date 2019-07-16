Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России

Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке. В мае запрос России на такую встречу был отклонен, так как дата совпала с инаугурацией президента Украины Владимира Зеленского.

Теперь же, в день вступления закона в силу, отговорок не осталось, и странам пришлось высказаться. Однако многие из них предпочли уйти от прямой повестки встречи.

Украинский постпред Владимир Ельченко и вовсе настаивал на том, что закон о языке "является внутренним делом Украины". Причем, дискутируя с российским коллегой о важности украинского языка, он так увлекся, что даже перешел на русский.

Однако, как напомнил постпред РФ Василий Небензя, дело это все же международное, поскольку затрагивает минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе.

Напоминания об обязательствах

Именно нарушение "Минска" и стало основанием для созыва Совбеза - в соглашениях закреплено право жителей Донбасса на языковое самоопределение. Некоторые положения нового украинского закона пока еще не вступили в силу, в том числе и о штрафах за его нарушения. Как раз на то, что закон будет доработан, и надеются представители ООН и ОБСЕ.