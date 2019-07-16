{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Закон о языке на Украине

Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России

Заседание СБ ООН
© EPA-EFE/PETER FOLEY
Заявленная тема заседания - вопрос о государственном языке - не заинтересовала европейцев

Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке. В мае запрос России на такую встречу был отклонен, так как дата совпала с инаугурацией президента Украины Владимира Зеленского.

На эту тему
Как на Украине ограничивали использование русского языка

Теперь же, в день вступления закона в силу, отговорок не осталось, и странам пришлось высказаться. Однако многие из них предпочли уйти от прямой повестки встречи.

Украинский постпред Владимир Ельченко и вовсе настаивал на том, что закон о языке "является внутренним делом Украины". Причем, дискутируя с российским коллегой о важности украинского языка, он так увлекся, что даже перешел на русский.

Однако, как напомнил постпред РФ Василий Небензя, дело это все же международное, поскольку затрагивает минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе.

Напоминания об обязательствах

Именно нарушение "Минска" и стало основанием для созыва Совбеза - в соглашениях закреплено право жителей Донбасса на языковое самоопределение. Некоторые положения нового украинского закона пока еще не вступили в силу, в том числе и о штрафах за его нарушения. Как раз на то, что закон будет доработан, и надеются представители ООН и ОБСЕ.

На эту тему

Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер сформулировал свою позицию достаточно четко: права меньшинств, в том числе в языковой и образовательной сферах, должны быть учтены и соблюдены, согласно обязательствам Украины перед ОБСЕ и с точки зрения международных норм. Ему вторила и заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Более того, она выразила надежду, что после парламентских выборов и формирования нового правительства Украина, наконец, приступит к "конкретным делам" по исполнению минских договоренностей.

Украина разберется сама

"Я считаю, что мы сами разберемся со своими проблемами, конечно, в сотрудничестве с различными комиссиями, такими как комиссия по делам нацменьшинств и Венецианская комиссия", - сказал Ельченко.

Тем не менее в проблемах Украины пытались разобраться всем миром. Причем у постпредов Германии, Франции и Великобритании не вызвало труда найти виноватого. "Что вы делаете для выплат компенсаций семьям 208 жертв, детей, женщин и мужчин, погибших в катастрофе рейса MH-17, который был сбит из российского оружия?" - безапелляционно обратился постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген к российскому коллеге.

"Россия должна вернуть украинских моряков", - утверждали Франция и Германия.

Заявленная же тема заседания - вопрос о языке - европейцев явно не заинтересовала.

В результате министр иностранных дел Украины Павел Климкин предпочел проигнорировать призывы ООН и ОБСЕ. Зато в Twitter предложил сделать украинский официальным языком ООН.

Мария Хренова

Теги
УкраинаГерманияВеликобританияРоссияФранцияКлимкин, Павел АнатольевичНебензя, Василий АлексеевичЗакон о языке на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
Косачев: назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК не принесет значимых изменений для РФ
При этом, по мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам, для ЕС это "не самый худший вариант"
Читать полностью