Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России

Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке. В мае запрос России на такую встречу был отклонен, так как дата совпала с инаугурацией президента Украины Владимира Зеленского.
Теперь же, в день вступления закона в силу, отговорок не осталось, и странам пришлось высказаться. Однако многие из них предпочли уйти от прямой повестки встречи.
Украинский постпред Владимир Ельченко и вовсе настаивал на том, что закон о языке "является внутренним делом Украины". Причем, дискутируя с российским коллегой о важности украинского языка, он так увлекся, что даже перешел на русский.
Однако, как напомнил постпред РФ Василий Небензя, дело это все же международное, поскольку затрагивает минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе.
Напоминания об обязательствах
Именно нарушение "Минска" и стало основанием для созыва Совбеза - в соглашениях закреплено право жителей Донбасса на языковое самоопределение. Некоторые положения нового украинского закона пока еще не вступили в силу, в том числе и о штрафах за его нарушения. Как раз на то, что закон будет доработан, и надеются представители ООН и ОБСЕ.
Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер сформулировал свою позицию достаточно четко: права меньшинств, в том числе в языковой и образовательной сферах, должны быть учтены и соблюдены, согласно обязательствам Украины перед ОБСЕ и с точки зрения международных норм. Ему вторила и заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Более того, она выразила надежду, что после парламентских выборов и формирования нового правительства Украина, наконец, приступит к "конкретным делам" по исполнению минских договоренностей.
Украина разберется сама
"Я считаю, что мы сами разберемся со своими проблемами, конечно, в сотрудничестве с различными комиссиями, такими как комиссия по делам нацменьшинств и Венецианская комиссия", - сказал Ельченко.
Тем не менее в проблемах Украины пытались разобраться всем миром. Причем у постпредов Германии, Франции и Великобритании не вызвало труда найти виноватого. "Что вы делаете для выплат компенсаций семьям 208 жертв, детей, женщин и мужчин, погибших в катастрофе рейса MH-17, который был сбит из российского оружия?" - безапелляционно обратился постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген к российскому коллеге.
"Россия должна вернуть украинских моряков", - утверждали Франция и Германия.
Заявленная же тема заседания - вопрос о языке - европейцев явно не заинтересовала.
В результате министр иностранных дел Украины Павел Климкин предпочел проигнорировать призывы ООН и ОБСЕ. Зато в Twitter предложил сделать украинский официальным языком ООН.
Мария Хренова