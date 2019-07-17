Путин в телеграмме главе Еврокомиссии подтвердил готовность к конструктивному диалогу с ЕС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием на пост председателя Европейской комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава российского государства выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией, - говорится в сообщении. - Путин подтвердил, что Россия готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам политической, экономической и гуманитарной повестки дня".

Депутаты Европарламента 16 июля проголосовали в поддержку кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Официально она приступит к выполнению своих обязанностей на новой должности с 1 ноября, когда завершатся полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Тем не менее, сразу же после избрания фон дер Ляйен должна немедленно приступить к формированию нового состава Еврокомиссии на 2019-2024 годы. По одному кандидату на посты еврокомиссаров должна представить каждая из 28 стран ЕС, затем глава ЕК распределит между ними портфели. После этого полный состав Еврокомиссии должен быть утвержден Европарламентом в начале осени.