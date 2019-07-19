Захарова назвала позором решение суда в Киеве о продлении ареста Вышинскому

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Решение Подольского районного суда Киева продлить арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 19 сентября - это стыд и позор. Об этом в пятницу заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - написала она на странице в Facebook.

В пятницу суд в Киеве продлил Вышинскому арест на 60 суток, а также решил приостановить слушания по его делу до 16 сентября.

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.