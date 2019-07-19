{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест главреда "РИА Новости Украина"
Обновлено 

Захарова назвала позором решение суда в Киеве о продлении ареста Вышинскому

Суд в Киеве продлил главреду агентства "РИА Новости Украина" арест на 60 суток

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Решение Подольского районного суда Киева продлить арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 19 сентября - это стыд и позор. Об этом в пятницу заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

На эту тему

"Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - написала она на странице в Facebook.

В пятницу суд в Киеве продлил Вышинскому арест на 60 суток, а также решил приостановить слушания по его делу до 16 сентября.

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаАрест главреда "РИА Новости Украина"
В Ингушетии трое депутатов сложили полномочия по требованию прокуратуры
Парламентарии не представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год
Читать полностью