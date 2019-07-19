Уголовное дело в отношении Кирилла Вышинского

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июля 2019 года Подольский районный суд в Киеве продлил арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 19 сентября этого года. Журналист был задержан в мае 2018 года в Киеве по обвинению в государственной измене. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о деле Кирилла Вышинского.

Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский (род. 1967), уроженец Днепропетровска, выпускник филологического факультета Днепропетровского государственного университета. Работал на украинских "11-м канале" и телеканале ICTV, был автором телепроектов "Уличное телевидение", "На самом деле", шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым. С 2006 по 2014 год - журналист программы "Вести" на российском канале "Россия-1". После госпереворота на Украине в 2014 году возглавил портал "РИА Новости Украина" (информационный партнер Международного информагентства "Россия сегодня", РФ). В 2014 году был награжден российской медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. В 2015 году получил российское гражданство, сохранив при этом гражданство Украины.

Задержание на Украине и возбуждение уголовного дела

15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела операцию в отношении сотрудников "РИА Новости Украина", в ходе которой в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом операции стало задержание Кирилла Вышинского по подозрению в государственной измене. Одновременно в СБУ заявили "о раскрытии сети медиаструктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны" против Киева.

Кириллу Вышинскому предъявили обвинение по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В вину ему вменили госизмену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины, в частности "оправдание аннексии Крыма", "информационную поддержку" провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также привлечение журналистов и граждан Украины к "подрывной деятельности". При этом, по словам заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, деятельность Вышинского "финансировалась из России". Именно с этой целью он якобы зарегистрировал на Украине несколько юридических лиц, включая агентство "РИА Новости Украина".

6 июня 2018 года украинские спецслужбы сообщили о вскрытии банковской ячейки Вышинского, где был обнаружен предмет, "похожий на пистолет" (впоследствии идентифицирован как "FN Browning M1906"), более $200 тыс. и трудовой договор от 6 марта 2014 года между Вышинским и МИА "Россия сегодня". 6 июля прокуратура предъявила журналисту новое обвинение по части 1 статьи 263 УК Украины ("Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов"). 19 июля суд арестовал его имущество, включая квартиру, гараж и два автомобиля.

Арест и содержание под стражей

Дело в отношении журналиста изначально было передано в прокуратуру т. н. Автономной республики Крым. 16 мая 2018 года Вышинского этапировали в Херсон. 17 мая городской суд по ходатайству прокуратуры избрал журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога. Кирилл Вышинский отказался признавать предъявленные ему обвинения. Из зала суда он обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о своем выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.

Срок ареста неоднократно продлевался. В марте 2019 года суд удовлетворил ходатайство задержанного о личном участии в заседании суда, для чего журналиста доставили из Херсона в Киев. 25 июня 2019 года Конституционный суд Украины отменил положение Уголовного кодекса, по которому к лицу, подозреваемому в терроризме или государственной измене, в качестве меры пресечения мог быть применен только арест.

Реакция российской стороны и международного сообщества

После задержания Кирилла Вышинского МИД РФ направил в Киев ноты протеста с требованием предпринять все необходимые меры для немедленного освобождения журналиста. В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал США и ОБСЕ дать объективную оценку произошедшему на Украине.

В Кремле выразили возмущение действиями властей Украины в отношении представителей прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия "категорически не приемлет таких действий в отношении своих граждан, тем более если они являются представителями СМИ", и пообещал, что российская сторона предпримет ответные меры.

9 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с украинским президентом Петром Порошенко потребовал незамедлительно освободить арестованных на Украине российских журналистов. При этом в пресс-службе Кремля сообщили, что в разговоре была "достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России".

С осуждением действий Киева выступили главный редактор и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, члены Союза журналистов России, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, постоянные представители России при ООН и ОБСЕ Василий Небензя и Александр Лукашевич, генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже, глава отделения организации "Репортеры без границ" стран Средней Азии и Восточной Европы Йоханн Бир, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и др. ОБСЕ обратилась к властям Киева с требованием освободить Вышинского.

В мае 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело "по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности" (статьи 144 и 299 Уголовного кодекса РФ). В январе 2019 года СК России открыл еще одно уголовное дело по части 2 статьи 144 и части 2 ст. 299 УК РФ в отношении начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка. Российские следственные органы считают его причастным к незаконному аресту Вышинского.

Вопрос о возможном обмене

7 июня 2018 года в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиру Путину был задан вопрос о возможности "обмена российского журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в Крыму режиссера Олега Сенцова". В ответ президент сказал, что Вышинский был задержан "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", а Сенцов - за подготовку террористического акта. По словам президента, "это совершенно разные вещи ... и несопоставимые". При этом Владимир Путин выразил надежду, что "мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят".

2 ноября 2018 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Москва не хочет менять Вышинского на осужденного за шпионаж в РФ украинца Романа Сущенко, сказал, что "Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, это не тема для каких-либо обменов". Песков подчеркнул, что арест Вышинского - это "нарушение вообще всех международных правил, принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность".

20 июня 2019 года в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не забыли о задержанном на Украине журналисте Вышинском. "Мы думаем об этом, мы не забыли", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности обмена режиссера Олега Сенцова или украинских моряков, задержанных в России, на главного редактора агентства "РИА Новости Украина".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посещавшая задержанного журналиста в Киеве, неоднократно заявляла, что сам Кирилл Вышинский выступает против возможности своего обмена на кого-то из граждан Украины и намерен добиваться признания невиновности.

18 июля 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение в РФ Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева. 19 июля президент Украины Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что Украина рассматривает как вариант обмен журналиста на Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. По словам Зеленского, украинская сторона хотела бы вернуть "всех своих политзаключенных", а обмен Вышинского мог бы стать шагом на этом пути.

Посещение Вышинского российским омбудсменом

В развитие договоренностей президентов России и Украины от 9 июня 2018 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова согласовали список из 34 лиц, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа 2018 года. В списке фигурировала и фамилия Вышинского. Однако его посещение российским омбудсменом постоянно откладывалось из-за несоблюдения украинской стороной договоренностей.

20 марта 2019 года Татьяна Москалькова впервые прибыла в Киев, где присутствовала на судебном заседании по делу Вышинского. Омбудсмен смогла пообщаться с журналистом в зале суда. 15 июля 2019 года Татьяна Москалькова вновь посетила суд, где слушалось дело в отношении Кирилла Вышинского.

Судебные слушания

4 апреля 2019 года Подольский районный суд Киева приступил к рассмотрению по существу дела Кирилла Вышинского. 10 июня сторона обвинения зачитала журналисту обвинительный акт, журналист заявил, что не признает вину ни по одному пункту. Впоследствии судебные слушания неоднократно переносили. Следующее заседание назначено на 16 сентября 2019 года.