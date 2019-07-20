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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Косачев: ситуация в Ормузском проливе дала США повод усилить свое присутствие в регионе

Глава комитета Совета Федерации по международным делам в качестве подтверждения своих слов сообщил, что Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Задержание иранскими военными британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе дало США повод для усиления своего военного присутствия в регионе. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Уже ясно, кто именно первым собирается воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом: Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. Также США заявили о разработке международной операции "по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива", - написал в субботу он на своей странице в Facebook.

Косачев также добавил, что то, как быстро Пентагон начал подготовку международной коалиции Sentinel ("Страж") по обеспечению свободы судоходства в регионе Персидского залива, "подтверждает предположение, что США просто ждали повода для усиления своего военного присутствия в регионе - и дождались".

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Косачев, Константин ИосифовичСШАИранЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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