Косачев: ситуация в Ормузском проливе дала США повод усилить свое присутствие в регионе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Задержание иранскими военными британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе дало США повод для усиления своего военного присутствия в регионе. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Уже ясно, кто именно первым собирается воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом: Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. Также США заявили о разработке международной операции "по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива", - написал в субботу он на своей странице в Facebook.