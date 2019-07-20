Рябков в Каракасе заявил о нарушении США международных норм в отношении Венесуэлы

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Развязанный США экономический террор в отношении народа и законного правительства Венесуэлы не имеет никаких оснований в международном праве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в субботу на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Попытки США свергнуть законное правительство Венесуэлы стали явным примером нарушения международного права, - сказал он. - Против законного правительства Венесуэлы был развязан экономический террор. Настойчиво проводилась передача собственности законного правительства под юрисдикцию самопровозглашенного действующего президента. Введение санкций против финансового, нефтяного и добывающего секторов серьезно ограничили их возможности".

Как указал Рябков, эти действия США, нанесшие ущерб экономике Венесуэлы в размере более сотни миллиардов долларов, были проигнорированы значительной частью международного сообщества. При этом, подчеркнул высокопоставленный дипломат, легитимность властей Венесуэлы "не может быть поставлена под сомнение". Замглавы МИД РФ также указал, что Россия готова наращивать сотрудничество со странами Движения неприсоединения, "чтобы содействовать благополучию всего международного сообщества".

Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения открылась в Каракасе в субботу. В программе Рябкова, который принимает участие в работе форума, также встречи с руководством Венесуэлы. Как заявил ранее ТАСС глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса, не исключена встреча Рябкова с президентом Николасом Мадуро. На полях мероприятия, кроме того, состоится встреча Группы друзей международного права с участием Рябкова.