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Brexit

Эксперт: отношения Лондона и Москвы после избрания Джонсона премьером не изменятся

По мнению главы Центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, продолжительность его пребывания на посту премьер будет зависеть от конъюнктуры в Консервативной партии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Лондон не станет налаживать отношения с Москвой после избрания Бориса Джонсона премьер-министром Соединенного Королевства. Такое мнение ТАСС во вторник выразила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

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"Несмотря на то, что Джонсон довольно парадоксальный человек, ожидать примирения с Россией не приходится", - сказала она.

Вместе с тем Ананьева не исключила, что продолжительность пребывания Бориса Джонсона на посту премьер-министра будет зависеть от конъюнктуры в Консервативной партии. "Все будет зависеть от настроений в партии тори, поскольку в партии нет единства, а часть консерваторов готовы даже уйти из правительства", - обратила внимание она.

"В ближайшее время последуют отставки людей, которые не хотят служить при Джонсоне. Не исключено также, что несогласные тори в сентябре будут голосовать вместе с оппозицией, если та поставит вопрос о вотуме недоверия правительству, - убеждена эксперт. - Очевидно, что в партии есть раскол. Соответственно, сколько он будет править, неизвестно".

Победа Джонсона на выборах, отметила Ананьева, обусловлена настроем самих консерваторов решить вопрос Brexit. "Поэтому они и избрали лидера, который занимает весьма жесткую позицию и высказывается за выход Великобритании из ЕС в октябре со сделкой или же без нее", - пояснила она.

Экс-глава МИД Великобритании, евроскептик Борис Джонсон избран во вторник лидером правящей Консервативной партии. После официальной аудиенции у королевы будет объявлено о его назначении премьер-министром. На этом посту он сменит Терезу Мэй, чье руководство привело Соединенное Королевство к продолжительному и тяжелому политическому кризису вокруг проблемы выхода из ЕС (Brexit). В четверг Джонсон проведет первое заседание нового правительства.

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ВеликобританияРоссияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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