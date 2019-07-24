Лавров: Россия и Куба выступают за политическое урегулирование кризиса в Венесуэле

ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Москва и Гавана выступают за политико-дипломатическое урегулирование кризиса в Венесуэле. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

"Обсудили ситуацию в Венесуэле и вокруг нее, - сказал министр. - Едины в том, что любые проблемы, связанные с Венесуэлой или какой-либо другой страной, должны решаться мирным политико-дипломатическим путем на основе Устава ООН, принципов уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, неприемлемости применения силы или угрозы силой".

"Именно с таких позиций мы активно участвуем, как и наши кубинские друзья, в содействии (по линии внешних игроков), создании таких условий, которые позволили бы самим венесуэльцам договориться о том, как преодолеть нынешнюю ситуацию, - продолжил Лавров. - Мы выступаем за то, чтобы те контакты, которые стимулируют прямой диалог между правительством и оппозицией, всячески развивались". В этой связи он обратил внимание, что эти контакты должны именно содействовать диалогу сторон, а не предрешать его исход.

Лавров также сообщил, что Россия будет развивать сотрудничество с Кубой в военно-технической сфере (ВТС) и в области экономики. "Наша конкретная линия в отношении Кубы заключается в том, что мы будем всячески поддерживать кубинский народ не только политически, не только морально, не только продолжая развивать ВТС с Кубой, но и активно продвигая торговлю, экономические проекты, которые позволят сделать экономику этой страны устойчивой к различного рода внешним нападкам", - сказал он. "Надеюсь, что у нас это получится", - добавил глава МИД РФ.

23-27 июля Лавров совершает турне по Латинской Америке. В среду он находится на Кубе, откуда отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, России, Индия, Китай, ЮАР), а также проведет ряд двусторонних встреч. Затем состоится первый в истории двусторонних отношений официальный визит главы МИД РФ в Суринам.