Россия поставила вопрос об обеспечении надлежащих условий для задержанных КНДР моряков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты, посетившие моряков с задержанного в КНДР судна, поставили перед северокорейской стороной вопрос об обеспечении надлежащих условий их содержания. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Посольство России в Пхеньяне поддерживает постоянный контакт с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации. Сотрудники консульского отдела посольства встретились с членами экипажа судна. Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное", - говорится в комментарии.

"Перед северокорейской стороной поставлен вопрос об обеспечении надлежащих условий их пребывания на период проведения проверочных мероприятий", - добавили в МИД РФ.

Ведомство также подчеркнуло, что продолжит принимать предусмотренные нормами международного права меры по защите собственных граждан.

Российское судно, шедшее под флагом Республики Корея, было задержано 17 июля, когда направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. По словам представителей МИД КНДР, его задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". В настоящее время оно находится в порту города Вонсан. Судно принадлежит ООО "Северо-восточная рыболовная компания" и приписано к порту Невельск. На его борту находятся 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.