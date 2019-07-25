Матвиенко рассчитывает на возобновление межпарламентского диалога с Верховной радой

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после прошедших досрочных выборов в Верховную раду можно рассчитывать на возобновление межпарламентского диалога по тем вопросам, где можно сформировать позитивную повестку.

"С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог. И мы рассчитываем, что такой диалог сейчас возможен, по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку", - сказала Матвиенко на пресс-конференции об итогах весенней сессии Совета Федерации.

Она отметила, что Россия и Федеральное собрание РФ всегда выступало и продолжает выступать за диалог.

При этом Матвиенко считает, что досрочные выборы в Верховную раду нельзя назвать вполне соответствующими международным демократическим нормам, так как миллион избирателей были лишены права проголосовать.

"Не вдаваясь в детали, могу сказать, с точки зрения транспарентности и других факторов, нельзя сказать, что прошедшие выборы в Верховную раду соответствуют всем международным требованиям демократической избирательной системы. Очень жаль, что киевские власти так и не решились включить Луганск и Донецк. Они не провели выборы в Луганске и Донецке, лишили миллиона избирателей права участвовать в избирательной кампании", - сказала Матвиенко.

