Матвиенко: Совет Федерации будет использовать любую возможность для защиты российских СМИ

"Мы не будем складывать руки, не будем молчать, будем использовать любую возможность: и обращение к ответственному за СМИ в ОБСЕ, и в ООН. Поверьте, мы постоянно генерируем обращения, они дают результаты. Делаются заявления, но эти заявления очень робкие... их делают тихо, негласно и очень ненастойчиво. Конечно, будем и дальше вести эту работу - и защиту нашего журналиста Кирилла Вышинского, и других журналистов, деятельность которых за рубежом незаконно ограничивается", - сказала Матвиенко в четверг на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Она отметила, что члены Совета Федерации постоянно поднимают тему защиты прав российских СМИ за рубежом "на всех международных парламентских площадках и в ходе двусторонних контактов". Матвиенко отметила, что некоторые представители иностранных государств соглашаются со словами о дискриминации российских журналистов, но "опускают глаза".

Ранее сотрудникам российского телеканала RT и информационного агентство Sputnik было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая прошла в Лондоне 10-11 июля. В МИД Великобритании объяснили это решение активной ролью, которые эти СМИ якобы играют в распространении дезинформации. Еще раньше в США в список иноагентов был внесен телеканал RT America и подразделение агентства Sputnik. Как отмечает издание, после регистрации иноагентом журналисты RT потеряли возможность получать аккредитацию в Конгрессе США.

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.