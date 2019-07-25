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Обвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
Обновлено 

Моргулов указал послу Республики Корея на отсутствие нарушений со стороны авиации ВКС РФ

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что российские летчики действовали строго в соответствии с положениями международного права

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече в четверг указал послу Республики Корея Ли Сок Пэ на отсутствие нарушений со стороны авиации ВКС РФ при совершении полетов над акваторией Японского моря.

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"В ходе обсуждения вопроса, связанного с полетом самолетов дальней авиации ВКС России 23 июля над акваторией Японского моря, с российской стороны было заявлено, что, по данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было, российские летчики действовали строго в соответствии с положениями международного права", - говорится в сообщении российского дипведомства.

При этом, как отметили в МИД РФ, на встрече выражено понимание необходимости укрепления российско-южнокорейского взаимодействия и сотрудничества, в том числе по военной линии.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и ситуации на Корейском полуострове.

Новость обновлена (18:40 мск) - добавлены подробности встречи

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РоссияРеспублика КореяМоргулов, Игорь ВладимировичОбвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
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