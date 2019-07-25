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Задержание российского танкера на Украине

Посольство РФ не получало от украинской стороны документов по задержанию танкера в Измаиле

Экипаж в составе 10 россиян направляется на родину, отметили в диппредставительстве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Официальные органы Украины не связывались с российской стороной по поводу ситуации с задержанным в Измаиле танкером Nika Spirit, они также не передавали никаких документов по этому делу. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" в четверг.

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"Информация еще уточняется. Пока от украинской стороны каких-то документов мы не получали. Спикер СБУ обещала, что подробности будут обнародованы позднее, - сказал Голенко. - Украинские официальные органы на связь с нами пока не выходили".

По его словам, танкер прибыл в порт для ремонта, в настоящее время он остается на территории Украины. "Экипаж в составе 10 россиян направляется на родину", - добавил он.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Как пояснили в СБУ, задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте".

Теги
УкраинаРоссияЗадержание российского танкера на Украине
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