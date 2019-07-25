МИД РФ подтвердил, что экипаж задержанного танкера Nika Spirit скоро прибудет в Россию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Члены экипажа задержанного в Керченском проливе российского танкера Nika Spirit покинули территорию Украины и в ближайшее время вернутся в Россию. Об этом заявили ТАСС в четверг в российском дипведомстве.

"10 российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна Nika Spirit, покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию", - информировали в министерстве.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что в порту Измаил задержан российский танкер, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В спецслужбе уточнили, что судно было опознано по идентификационному номеру в соответствии с данным международной информационной системы EQUASIS. На борту находились 10 моряков. Их судьба прояснилась спустя немногим более трех часов, когда представитель посольства РФ на Украине сообщил, что "экипаж отправляется домой, а судно остается в Измаиле".

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на Людмилу Денисову проинформировала, что моряки уже прибыли на территорию Молдавии, откуда они будут доставлены в ближайшее время в Россию.