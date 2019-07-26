ЛДПР повторно подала документы для участия в выборах в Госсовет Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Крымское региональное отделение ЛДПР повторно подало документы на участие в выборах в Государственный совет республики, сообщил в пятницу ТАСС председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.

Региональный избирком 17 июля отказал в регистрации на выборах в Госсовет республики регионального списка ЛДПР, возглавляемый лидером партии Владимиром Жириновским, из-за неподачи необходимых документов для регистрации кандидатов. Глава республиканского избиркома 24 июля сообщил ТАСС, что суд обязал избирком рассмотреть документы регионального отделения партии ЛДПР.

"ЛДПР, они подали документы вчера, мы их приняли. У нас есть десятидневный срок для того, чтобы мы осуществили все проверки и потом приняли решение по регистрации. Скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе", - сказал Малышев.

Избирком 22 июля зарегистрировал для участия в выборах депутатов Госсовета республики семь из девяти политических партий. В частности, зарегистрированы документы реготделений КПРФ, "Единой России", "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

Отказ в регистрации также получило реготделение российской экологической партии "Зеленые" из-за неправильно оформленных подписей в свою поддержку.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.