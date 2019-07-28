Рябков: добиться понимания по ситуации с задержанием танкера с иранской нефтью не удалось

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Участники встречи по иранской ядерной сделке в Вене не смогли прийти к взаимопониманию по ситуации с задержанием в Гибралтарском проливе танкера с иранской нефтью Grace 1. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи, проходившей на уровне политдиректоров.

"Гибралтар был затронут. Обсуждение проблемы с задержанием танкера с грузом иранской нефти прошло достаточно энергично, я бы сказал, по-боевому", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Не могу сказать, что эта дискуссия увенчалась достижением какого-то взаимопонимания, скорее, наоборот, но в любом случае она была полезной с точки зрения прояснения позиций", - добавил Рябков.