Организаторы митинга 3 августа отказались от предложенной мэрией Москвы площадки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Либертарианская партия, которая вела переговоры с мэрией Москвы по поводу согласования митинга 3 августа в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, окончательно отказалась от предложенной ей властью площадки на проспекте Сахарова и не будет больше пытаться легализовать мероприятие. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе партии.

"Переговоры закончились неудачно. Нам предлагали только проспект Сахарова, мы не согласились. Сразу по выходу из помещения, где велись переговоры, задержали члена нашей партии Михаила Светова", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы пообещали позже предоставить ТАСС свой комментарий.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в эфире телеканала "ТВ-Центр" подтвердил, что организаторы отказались проводить митинг в предложенном месте, и считает, что на 3 августа запланирована провокация. "Похоже, это так [готовятся провокации 3 августа]. Либертарианская партия, которая заявила желание провести митинг, ей было предложено организовать его на проспекте Сахарова, где очень успешно 20 июля был проведен такой же митинг по их же заявке. Но организаторы отказались проводить согласованный митинг и, похоже, готовят новую провокацию для горожан", - сказал он.

В центре Москвы 27 июля прошел несанкционированной митинг в поддержку независимых кандидатов, которые не были допущены к выборам в Московскую городскую думу 7-го созыва. По данным МВД, в нем приняли участие более 3,5 тыс. человек, были задержаны более 1 тыс. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций.

Некоторые участники акции 27 июля призвали провести повторный митинг 3 августа. Позднее стало известно, что на эту дату под эгидой независимых кандидатов заявку на митинг подала Либертарианская партия. В пресс-службе политической организации ТАСС сообщили, что организаторы просили Лубянскую площадь для мероприятия с 14:00 до 16:00 с количеством участников до 15 тыс. человек. Власти предлагали перенести митинг на внешнюю сторону проспекта Сахарова.

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