МИД РФ: оспаривать решение суда по задержанию Украиной судна Nika Spirit должен владелец

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Решение о судьбе задержанного на Украине танкера Nika Spirit лежит в компетенции украинских судебных властей, при этом оспаривать их постановление должен владелец судна. Об этом заявил во вторник статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью радиостанции "Коммерсант FM" .

"Судно это находится в частном владении, поэтому все должна решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - сказал он.

Карасин отметил, что для России главным было освободить людей, находившихся на борту танкера. "Для нас самое главное было - освободить людей. Наши граждане, моряки уже находятся давно дома", - добавил он.