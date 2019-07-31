Избирком Петербурга отменил 282 отказа в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) за время избирательной кампании в муниципальных образованиях города отменила 282 отказа в регистрации кандидатов в депутаты. Об этом сообщили в среду ТАСС в горизбиркоме.

"Отменено 282 незаконных решения ИКМО (избирательных комиссий муниципальных округов) об отказе в регистрации (в 11,5 раза больше, чем в 2014 году), в том числе 60 кандидатов зарегистрировано Санкт-Петербургской избирательной комиссией. В 2014 году такой практики не было", - сказали в горизбиркоме.

Ранее сообщалось, что, по данным ГИК, количество выдвинутых кандидатов на муниципальных выборах в Петербурге на 36% больше, чем на выборах 2014 года. Так, на данный момент 7017 кандидатов выдвинуто, более трех четвертей из них (5310) зарегистрировано. Самовыдвиженцев зарегистрировано на 901 кандидата больше, чем в 2014 году, таким образом их число выросло более чем в два раза и составило 1704 кандидата.

По данным горизбиркома, за период проведения кампаний поступило более 1600 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. Суды Петербурга приняли к производству более 500 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО) и территориальных избирательных комиссий (ТИК), при этом рассмотрено уже 400 заявлений. В 70% случаев, по данным объединенной пресс-службы судов города, требования истцов удовлетворяются полностью или частично.

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням. В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.