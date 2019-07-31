Аккаунт российского посольства в Сирии вновь доступен в Twitter

ТАСС, 31 июля. Официальный аккаунт российского посольства в Сирии в Twitter разблокирован. Соответствующее сообщение опубликовано в среду на странице дипмиссии в этой социальной сети.
"Спасибо вам, друзья, за поддержку. Вы проделали большую работу, чтобы вернуть нашу страницу. Оставайтесь с нами и зовите друзей, так как в дальнейшем при таких обстоятельствах нам понадобится гораздо большая поддержка", - говорится в тексте.
Greetings from sunny #Damascus! We're back, intact and functioning normally! Thank you, friends, for your support! You did a great job to bring us back! Stay with us and encourage your friends to join, as further on in such surcumstances we'll need much stronger backup | #Syria pic.twitter.com/NHyfzz89Fp— Russian Embassy, Syria (@RusEmbSyria) July 31, 2019
Ранее действие аккаунта было приостановлено администрацией соцсети после публикации сообщения с критикой в адрес "Белых касок" с данными Минобороны России. МИД РФ призвал компанию снять блокировку с аккаунта российского диппредставительства в Дамаске, расценив ее как проявление цензуры и грубое нарушение свободы слова.