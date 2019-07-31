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Аккаунт российского посольства в Сирии вновь доступен в Twitter

Ранее администрация соцсети заблокировала аккаунт посольства после критики "Белых касок"

ТАСС, 31 июля. Официальный аккаунт российского посольства в Сирии в Twitter разблокирован. Соответствующее сообщение опубликовано в среду на странице дипмиссии в этой социальной сети.

"Спасибо вам, друзья, за поддержку. Вы проделали большую работу, чтобы вернуть нашу страницу. Оставайтесь с нами и зовите друзей, так как в дальнейшем при таких обстоятельствах нам понадобится гораздо большая поддержка", - говорится в тексте.

Ранее действие аккаунта было приостановлено администрацией соцсети после публикации сообщения с критикой в адрес "Белых касок" с данными Минобороны России. МИД РФ призвал компанию снять блокировку с аккаунта российского диппредставительства в Дамаске, расценив ее как проявление цензуры и грубое нарушение свободы слова.

Теги
СирияРоссия
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