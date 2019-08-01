МИД России 2 августа выступит с заявлением по выходу США из ДРСМД

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. США своим решением выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разрушают безопасность и стабильность. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Гарант мира и безопасности. Что говорили о ДРСМД российские и зарубежные политики

"Мы увидели агрессивное желание США не допустить участия кого бы то ни было из собственных партнеров в любых разъясняющих мероприятиях, которые были призваны найти общую почву для обсуждения этой темы (ситуации с договором - прим. ТАСС), - сказала дипломат. - Была агрессивная информационная кампания в США, переворачивающая все с ног на голову, обвиняющая Россию в том, что она чуть ли не в первую очередь вышла из соглашения".

По словам Захаровой, институты НАТО также были задействованы для данной кампании.

"Это антипример того, как в сегодняшнем мире должны решаться сложные вопросы, - указала представитель МИД РФ. - Вместо создания атмосферы доверия, которая была бы нацелена на придание миру большей стабильности и безопасности, мы видим шаги ровно в противоположном направлении". "Завтра будет сделано соответствующее заявление. К сожалению, момент исторический, - отметила она. - Завтрашний день, увы, войдет в историю".