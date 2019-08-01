Рябков: выход США из ДРСМД негативным образом отразится на глобальной безопасности

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Шаги Соединенных Штатов по слому ряда важнейших договоренностей в сфере контроля над вооружениями, в том числе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в итоге сыграют против интересов Вашингтона. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, решение Вашингтона о выходе из ДРСМД самым негативным образом отразится на глобальной стратегической безопасности. "Это отражение целенаправленной линии Вашингтона на слом ряда важнейших договоренностей в сфере контроля над вооружениями, - указал замминистра. - Это признак того, что в США возобладала линия на создание предпосылок для обретения, как считает американская сторона, решающего преимущества в этой сфере, что само по себе, конечно же, не ведет не просто к укреплению стратстабильности, но не ведет к укреплению позиций США, потому что в конечном итоге они сыграют против собственных интересов".

"Если кто-то в Вашингтоне питает иллюзии, что через усиление силового прессинга на страны, которых американцы в силу тех или иных причин не воспринимают в качестве партнеров, они добьются искомых результатов, то эти люди глубоко заблуждаются, - подчеркнул Рябков. - Никаких возможностей для достижения такого превосходства создано не будет, а конфронтационный потенциал и перспективы развязывания новой гонки вооружений возрастут. Поэтому мы сожалеем об этом решении, мы много раз предостерегали американцев против него, многократно предлагали через диалог снимать взаимные озабоченности".

Кроме того, как отметил высокопоставленный дипломат, у Москвы претензий к Вашингтону гораздо больше, чем у него к нам, и претензии эти более обоснованы. "Мы на пальцах, предметно показывали американцам на протяжении многих лет, почему их действия в серии использования ракет-мишеней, в серии использования тяжелых ударных беспилотников и, конечно, в области создания комплексов ПРО Aegis Ashore в Европе прежде всего (но теперь уже не только в Европе), приспособленных для пусков ракет средней дальности "Томагавк", представляют собой направления нарушения ДРСМД, - напомнил он. - Наши подходы и наши позиции в расчет не брались".

Вместо этого, по словам Рябкова, в адрес российской стороны были выдвинуты надуманные претензии. "Это стало не более чем предлогом. Вся возня и разговоры вокруг крылатой ракеты 9М729, которые США и НАТО продолжают даже в эти дни, наводя тень на плетень, - это не более чем камуфляж реальных мотивов предпринятого американцами шага, - отметил собеседник агентства. - А эти мотивы те же, о чем я сказал в начале, а именно - освободиться от договорных ограничений и постараться создать предпосылки для военно-технического рывка в этой чувствительной сфере".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон 2 августа официально выйдет из ДРСМД.