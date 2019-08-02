Рябков заявил, что Россия не проиграет в гонке вооружений

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия никогда не проиграет в гонке вооружений, поскольку доказала свою способность отвечать на вызовы экономически эффективно. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RT .

"Россия никогда не проиграет в гонке вооружений. Мы показали ранее нашу способность находить наиболее экономически эффективные ответы на любые вызовы, с которыми сталкиваемся. И я уверен, что мы сможем это повторить после выхода США из Договора о РСМД", - сказал он.

"К сожалению, в противовес тому, что утверждает президент [США Дональд] Трамп о неразумности крупномасштабной гонки вооружений и вложений в военные технологии, это [наращивание военного потенциала] продолжится", - подчеркнул замглавы МИД РФ. По его словам, гонка вооружений не может быть выгодна какой-либо из сторон, поскольку безопасность всех без исключения будет находится под угрозой. Однако Рябков не согласился с неизбежностью такого сценария, напомнив, что Россия обязалась не размещать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока этого не сделают США.

"Я хотел бы указать на то, что Россия продемонстрировала предельную ответственность в подходе к европейской и глобальной безопасности, провозгласив односторонний мораторий на размещение [ракет средней и меньшей дальности], если и когда РФ разработает такое оружие, пока США придерживаются того же в мире", - сказал дипломат.

"Мы должны сконцентрироваться на сохранении того, что осталось от международной архитектуры контроля над вооружениями. Прежде всего, это касается договора о СНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений), ограничивающего стратегическое ядерное оружие", - подчеркнул Рябков.