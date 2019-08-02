В посольстве РФ в США назвали санкции по "делу Скрипалей" пренебрежением законностью

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Второй пакет американских санкций в отношении Москвы по делу Скрипалей показал пренебрежительное отношение Вашингтона к принципу презумпции невиновности. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении для СМИ посольства РФ в столице США.

"Приняв решение задействовать против нашей страны свой закон "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение", США в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений. Не говоря уже о соблюдении элементарных норм цивилизованного общения", - говорится в документе.

Дипломаты напомнили, что Москве так и не были представлены свидетельства "причастности к произошедшему в Солсбери, а британская сторона до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента". "Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии. Цель такой политики видна невооруженным взглядом - наказать тех, кто отказывается подчиниться диктату Вашингтона и отстаивает собственные национальные интересы", - отметили в диппредставительстве.

В документе подчеркивается, что Россия "не будет каяться и брать на себя несуществующую вину по так называемому делу Скрипалей".

Бревно в своем глазу

Как напомнили в посольстве, Россия еще в позапрошлом году полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что было официально подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. "Американцы же так и не выполнили свои обязательства по его уничтожению и постоянно переносят завершение этого процесса. Так что было бы логично, если бы США применили свое законодательство к самим себе", - предложили российские дипломаты.

Они предупредили, что попытки запугать Россию рестрикциями "тщетны и не принесут дивидендов". "Предыдущие санкционные раунды не достигли целей, ради которых они вводились", - отмечается в сообщении.

В диппредставительстве заявили, что Москва не собирается "изменять традиции проводить независимую внешнюю политику". "Мы продолжим защищать многополярное демократичное мироустройство, основанное на международном праве и принципах Устава ООН", - подчеркнули в посольстве.

"Санкционные игры идут в ущерб жизненным интересам самих США. Призываем Вашингтон одуматься и поставить на тормоза безрассудные действия по разрушению российско-американских отношений", - заключили российские дипломаты.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.

Дело Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта прошлого года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Великобритания выступила с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Москва категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.