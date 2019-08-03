Володин: отмена роуминга будет важным этапом реализации Союзного договора

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно оценивает действия профильных министров двух стран по отмене роуминга. Это, по его мнению, станет важным этапом в реализации Союзного договора.

"В конце прошлого года в рамках "правительственного часа" мы заслушали профильных министров Беларуси и России", - сказал Володин журналистам в субботу. Он напомнил, что депутатами была поставлена задача сформировать единое информационное поле, предоставив возможность гражданам Союзного государства разговаривать по телефону без дополнительных затрат на роуминг.

Политик отметил, что на протяжении более чем полугода вопрос с отменой роуминга сложно продвигался. Сейчас, когда стороны вышли на принятие дорожной карты, депутаты "позитивно оценивают" эти шаги, подчеркнул он.

По словам Володина, "решение вопроса с отменой роуминга еще раз показывает, что возможности Союзного договора, союзных органов управления до конца не реализованы и есть к чему стремиться". "Еще многое можно сделать в рамках гармонизации законодательства, принятия модельных законов, создания единых условий для развития бизнеса в наших странах в рамках Союзного государства",- уверен председатель Госдумы.

Вопрос формирования и функционирования единого научно-технического пространства Союзного государства и перспективы отмены роуминга на его территории обсуждался в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в рамках "правительственного часа", в котором приняли участие представители профильных ведомств двух стран.

2 августа министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном госдуарстве займет от шести до девяти месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Стороны надеются подписать ее в начале сентября. До этого представители двух стран проведут видеоконференцию, в рамках которой планируется урегулировать оставшиеся вопросы. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов сказал ТАСС, что для обеспечения равномерной нагрузки на российских и белорусских операторов из-за серьезного снижения ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге для его отмены могут потребоваться изменения в законодательстве.