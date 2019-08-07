Избирком Петербурга прислушается к ЦИК, выступившему против участков в Псковской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга изучит вопрос целесообразности создания загородных избирательных участков в Псковской области для голосования на выборах губернатора города, после того как глава ЦИК РФ Элла Памфилова выступила против их открытия. Об этом ТАСС в среду сообщили в горизбиркоме.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязательно прислушается к позиции председателя ЦИК России по избирательным участкам в Псковской области, подготовит все аргументы и возможные варианты решений и рассмотрит данный вопрос", - сказали в горизбиркоме.

Памфилова на заседании в среду потребовала от избирательной комиссии Петербурга тщательно взвесить вопрос о целесообразности открытия экстерриториальных участков в Псковской области. Она напомнила об ответственности "вплоть до вынесения недоверия" за возможные нарушения.

Ранее председатель избиркома Петербурга Виктор Миненко сообщал, что жители города смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы на 72 дополнительных избирательных участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской. По словам Миненко, это связано с тем, что многие петербуржцы будут во время выборов находиться за городом.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: врио губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.