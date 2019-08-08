Посольство РФ в Киргизии рекомендует россиянам избегать мест проведения массовых акций

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Киргизии рекомендует гражданам России, находящимся на киргизской территории, избегать мест скопления людей и мест проведения массовых акций. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе дипмиссии в республике.

"В такой ситуации мы предлагаем избегать мест массового скопления людей. Предлагаем гражданам избегать мест проведения массовых акций", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Виктор Харченко. Он добавил, что, по его информации, в данный момент обстановка в Бишкеке спокойная.

7 августа спецназ Киргизии начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамабаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести в четверг своих сторонников на митинг в Бишкеке.