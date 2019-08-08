ЦИК: система электронного голосования в Москве успешно проходит тестирования

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Тестирования электронной дистанционной системы голосования, которую впервые планируется применить на выборах депутатов в Мосгордуму, проходят успешно, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Антон Лопатин.

"В вопросе работы электронной дистанционной системы голосования мы можем констатировать, что те тестирования, которые проходят, проходят успешно. При этом можно сказать, что по результатам тестирования департамент информационных технологий города Москвы постоянно занимается тем, что отражает атаки с арендованных из-за рубежа серверов", - сказал Лопатин на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он добавил, что сейчас продолжается обсуждение разных подходов и систем безопасности. "Есть уверенность, что выборы по этому эксперименту состоятся, безопасность устоит", - отметил Лопатин.

Ранее глава временной комиссии Андрей Климов заявил о фиксации признаков иностранного вмешательства при проведении несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.