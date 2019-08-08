Эксперт: протестные акции в поддержку Атамбаева будут продолжаться

Как отметил эксперт, у Киргизии уже был опыт революции в 2010 году. "Тогда, лишившись поддержки со стороны силовых структур и государственных органов, глава государства определенное время оказывал сопротивление революции, опираясь на представителей собственной семьи и связанных с ней кланов, бизнес-структур, в том числе криминальных сообществ, - сказал Лукьянов. - Киргизское общество в этом отношении не изменилось: сохранилось большое количество неформальных структур и объединений, которые не считают, что Атамбаев должен оказаться на скамье подсудимых".

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, несмотря на противостояние с властями страны, пользуется широкой поддержкой населения республики, поэтому протестные акции в его поддержку продолжатся. Такое мнение в четверг в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил политолог, преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

Аналитик подчеркнул, что за то время, когда Атамбаев был лидером протестов, а затем президентом страны, он приобрел сторонников среди государственных чиновников, бизнесменов и общественных деятелей. Поэтому любые действия против экс-президента Киргизии будут восприняты его сторонниками как наступление на их собственные интересы, в первую очередь экономические. "Партия Атамбаева - это тоже мощный институт, который на протяжении долгих лет был неотъемлемым участником политического процесса, - указал он. - И в нынешних реалиях партия переживает мощный раскол на его сторонников и противников. Конфликт уже давно покинул исключительно парламентские стены, это разделение есть практически в каждом населенном пункте".

"Поэтому, учитывая специфику политического процесса в Киргизии, можно говорить о том, что продолжатся митинги, - подчеркнул Лукьянов. - Вероятны стычки, различного рода акции на центральных улицах Бишкека, возможно перекрытие дорог, что для Киргизии с учетом того, что страна разделена на две части, соединенные всего лишь несколькими дорогами, жизненно важно".

Причины конфликта

По словам эксперта, противостояние между экс-главой киргизского государства и нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым началось с момента передачи власти. Вместе с этим Лукьянов выразил мнение, что это не личный конфликт двух политиков, а борьба различных групп интересов внутри страны.

"Сегодня политика в Бишкеке представляет собой своеобразный бизнес, а революция просто сделала этот бизнес более доступным для широкой группы лиц, - пояснил он. - Киргизию называют во многом одним из самых демократических государств Центральной Азии не просто так. Действительно, политический плюрализм присутствует как в политике публичной, так и в системе государственного управления".

Из-за этого, отметил Лукьянов, система становится менее управляемой, так как она не снабжена механизмами эффективного управления экономикой. "Таким образом, все эти группы пытаются использовать государственные ресурсы, должности для получения экономической прибыли. Если посмотреть на весь конфликт через такую призму, то тогда мы увидим, что это не конфликт идеологии, это не вопрос о верховной власти, а конфликты элит вокруг ресурсов в различных областях", - указал он.