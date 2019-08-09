Глава Мосгоризбиркома предложил изменить систему сбора подписей в поддержку кандидатов

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Новые требования к сбору подписей в поддержку кандидатов должны исключить ошибки при их обработке из-за человеческого фактора. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

По его словам, причиной жалоб кандидатов на решения окружных избирательных комиссий и массовых акций протеста в преддверии выборов в Мосгордуму стали допущенные неточности при сборе подписей и оцифровке подписных листов.

"Следует изменить регламент сбора подписей. С учетом перехода на цифровую экономику в стране, надо уходить от человеческого фактора. Во-первых, если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг и для сбора подписей. Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок, то он может и отдать свой голос через этот же личный кабинет, где его личность подтверждена. Система ГАС-выборы обработает эти подписи и передаст списки по каждому кандидату в те же окружные комиссии", - сказал Горбунов.

Он добавил, что новый формат сбора подписей должен исключить необходимость их проверки. Председатель комиссии подчеркнул, что не является сторонником позиции о смягчении требований к сбору подписей, а также "закрывать глаза на ошибки при проверке документов".

"Со следующего года будет эксперимент по электронным паспортам. Скорее всего, Москва станет пилотным проектом. Зачем проверять, если номер электронного паспорта уникален, а в личный кабинет на портале госуслуг больше никто кроме гражданина доступа не имеет. Есть электронная подпись, которую и банки начинают применять, биометрия. Электронный паспорт и электронная подпись - тогда никто не будет сомневаться, что этот человек конкретный подписался за кандидата", - сказал Горбунов.

Как исключить перепроверку подписей

Председатель Мосгоризбиркома рассматривает допустимым организовать сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий. По его мнению, члены комиссий могли бы принимать подписи в поддержку выдвинутых кандидатов по округу, а у избирателя в таком случае появится возможность ознакомиться со всеми кандидатами.

"Например, люди, находящиеся на лечении - тоже избиратели, и они могут выразиться в поддержку кандидатов. Можно использовать такой метод как заполнение пациентом подписного листа в поддержку кандидата, а заверение его подписи сделает главврач. Если документ уже кем-то заверен, тогда и не надо проверять каждую подпись. Тогда проблемы с экспертизами почерковедов, подтверждением от миграционной службы о регистрации сразу отпадут. Сомнений, подписывался ли человек за выдвинутого кандидата, не будет", - сказал председатель комиссии.

Также Горбунов предложил кандидатам самостоятельно проводить оцифровку своих подписных листов и в электронном виде предоставлять их в МВД. После проверки подписей на достоверность МВД направит в окружные комиссии результаты.

"За электронным голосованием, на мой взгляд, перспектива муниципальных выборов, когда люди разъезжаются, а округ маленький. Либо в отдаленных районах: мы тратим огромные государственные средства, допустим, на доставку вертолетом избирательных бюллетеней на полярную станцию, где 10 человек. Мы все прекрасно знаем, что на полярной станции есть связь устойчивая, и через интернет либо спутник можно будет голосовать, экономить государственные средства", - заключил Горбунов.