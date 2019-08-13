Песков не стал комментировать инцидент на полигоне в Архангельской области

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать чрезвычайное происшествие в Архангельской области и призвал журналистов ориентироваться на заявления российских организаций, а не американского лидера Дональда Трампа.

"Вы знаете, что организация проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет, они дали информацию, они объяснили причины аварии, произошедшей при испытаниях, которая к великому нашему общему сожалению привела к гибели, к героической гибели наших коллег, - сказал Песков. - Большего мне добавить к этому нечего. Я все-таки призываю вас ориентироваться на информацию, которую дают наши организации".

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что Соединенные Штаты многое поняли после чрезвычайного происшествия в Архангельской области, учитывая, что у США есть похожие ракеты.