{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Песков не стал комментировать инцидент на полигоне в Архангельской области

Пресс-секретарь президента призвал ориентироваться на заявления российских организаций, а не Дональда Трампа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать чрезвычайное происшествие в Архангельской области и призвал журналистов ориентироваться на заявления российских организаций, а не американского лидера Дональда Трампа.

На эту тему
Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

"Вы знаете, что организация проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет, они дали информацию, они объяснили причины аварии, произошедшей при испытаниях, которая к великому нашему общему сожалению привела к гибели, к героической гибели наших коллег, - сказал Песков. - Большего мне добавить к этому нечего. Я все-таки призываю вас ориентироваться на информацию, которую дают наши организации".

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что Соединенные Штаты многое поняли после чрезвычайного происшествия в Архангельской области, учитывая, что у США есть похожие ракеты.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
Песков: российские ракетные системы остаются лучшими в мире
Президент РФ "неоднократно говорил", что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, отметил пресс-секретарь главы государства
Читать полностью