Лавров: США понимают, что Китай не присоединится к инициативе о контроле над вооружениями

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты прекрасно понимают, что Китай не присоединится к переговорному процессу по новой системе контроля над вооружениями. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"В целом США, это уже можно сказать со всей ответственностью, взяли курс на развал всей системы контроля за вооружениями, всей системы обеспечения международной стратегической стабильности. Вслед за Договором по противоракетной обороне, из которого США вышли в начале века, сейчас они разрушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Уже звучат заявления, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, действие которого истекает в феврале 2021 года, тоже уже устарел, не отвечает американским интересам, что нет смысла сохранять какие-то двусторонние каналы по контролю над вооружениями с Российской Федерацией, нужно вовлекать Китай, прекрасно понимая, что Китай не даст на это согласие", - сказал Лавров.

Кроме того, министр упомянул о плане Вашингтона развернуть ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Анонсировано и то, что вот ракеты средней и меньшей дальности, после того, как американцы договор о запрещении этих ракет наземного базирования разрушили, будут развертываться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причем, когда это объявление делалось, как можно понять, никто не спрашивал те страны, куда собираются американцы размещать эти новые виды ракет средней и меньшей дальности", - сказал глава МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал, что намерение США о выводе оружия в космос будет абсолютно неприемлемым для большинства государств. По его словам, данные планы американской администрации категорически неприемлемы для большинства стран и противоречат позиции о предотвращении гонки вооружений в космосе, которую продвигает подавляющее большинство членов ООН.