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Захарова в ответ на слова Болтона о краже технологий напомнила о дипсобственности РФ в США

Вашингтон также "выкрал большое число граждан России из третьих стран", отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже Россией технологий напомнила о захвате американскими властями российской дипсобственности.

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"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Займусь на досуге. Присылайте мне интересные исторические факты и современные данные - обобщим", - написала она в пятницу на своей странице в Facebook.

"Но уж если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке, - напомнила дипломат. - Но что намного важнее - выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте".

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБолтон, Джон
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