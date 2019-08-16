Захарова в ответ на слова Болтона о краже технологий напомнила о дипсобственности РФ в США

"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Займусь на досуге. Присылайте мне интересные исторические факты и современные данные - обобщим", - написала она в пятницу на своей странице в Facebook.

"Но уж если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке, - напомнила дипломат. - Но что намного важнее - выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте".