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Выход США и России из ДРСМД

Путин сожалеет, что США и Европа не отреагировали на отказ РФ первой размещать ракеты

После выхода США из ДРСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя такое обязательство, отметил президент РФ

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Россия пока не услышала никакой реакции на свое решение не инициировать размещение где-либо ракет, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Он напомнил, что после выхода США из ДРСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты средней и меньшей дальности в каких-либо регионах мира до тех пор, пока там не появятся аналогичные американские комплексы.

"Мы, к сожалению, пока не услышали реакции на то, что мы сказали неоднократно публично. Такое впечатление, что нас просто не слышат. Хотя, я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать и соответствующим образом на это отреагировать", - подчеркнул Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВыход США и России из ДРСМД
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