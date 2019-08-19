Путин сожалеет, что США и Европа не отреагировали на отказ РФ первой размещать ракеты

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Россия пока не услышала никакой реакции на свое решение не инициировать размещение где-либо ракет, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он напомнил, что после выхода США из ДРСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты средней и меньшей дальности в каких-либо регионах мира до тех пор, пока там не появятся аналогичные американские комплексы.

"Мы, к сожалению, пока не услышали реакции на то, что мы сказали неоднократно публично. Такое впечатление, что нас просто не слышат. Хотя, я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать и соответствующим образом на это отреагировать", - подчеркнул Путин.