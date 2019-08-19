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Выход США и России из ДРСМД

В ГД считают, что испытания США ракеты подтверждают нарушение ДРСМД во время его действия

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, для стран Европы и всего мирового сообщества это должно быть сигналом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета более 500 км служат подтверждением того, что Вашингтон нарушал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до прекращения его действия. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин (фракция "Единая Россия").

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"Испытания данного вида ракет свидетельствуют о том, что США уже нарушали Договор о РСМД при его существовании, изобретая соответствующий вид ракет. Они уже готовились в одностороннем порядке выйти из договора", - сказал депутат.

При этом, как он считает, нынешние испытания Соединенных Штатов "для стран Европы и всего мирового сообщества должны быть сигналом о том, что США являются разрушителями архитектуры европейской и мировой безопасности, и о необходимости принятия соответствующих мер по недопущению этого".

Согласно распространенному в понедельник заявлению Пентагона, США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.

Теги
СШАРоссияШвыткин, Юрий НиколаевичВыход США и России из ДРСМД
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