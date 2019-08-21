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"Единая Россия" приостановит членство подозреваемого в убийстве жены челябинского депутата

По версии следствия, Азат Зарипов в ночь на 21 августа в ходе бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" приостановит членство челябинского депутата Азата Зарипова, который подозревается в убийстве жены. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии в среду.

"Партия "Единая Россия" приостановит членство депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа Азата Зарипова на время следственных действий до решения суда. Вопрос будет рассмотрен местным политическим советом", - говорится в сообщении.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". По версии следствия, депутат в ночь на 21 августа в ходе бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья. Подозреваемый задержан.

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