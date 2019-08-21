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Челябинского депутата задержали по подозрению в убийстве жены

По версии следствия, депутат Локомотивного городского округа Челябинской области в ходе бытовой ссоры с женой два раз выстрелил в нее из охотничьего ружья

ТАСС, 21 августа. Депутат Локомотивного городского округа Челябинской области задержан по подозрению в совершении убийства, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа текущего года в квартире одного из домов поселка Лoкомотивного пoдозреваемый в хoде бытoвой ссоры с женой произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, ставших причиной смерти женщины. Подозреваемый задержан в пoрядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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