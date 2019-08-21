Путин 22 августа обсудит с президентом Мозамбика развитие отношений двух стран

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 22 августа, проведет переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, который находится в России с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-мозамбикских отношений, - говорится в сообщении. - Состоится обмен мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки дня".

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних соглашений.

В эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Мозамбика заявил, что намерен обсудить на переговорах с российским лидером привлечение инвестиций из РФ в Мозамбик, в том числе в сферах туризма и технологий. "Сейчас Мозамбик и Россия должны открыть новую страницу отношений, чтобы совместно развивать экономику, - сказал Ньюси. - У нас есть природные ресурсы. Мы ждем российские инвестиции для преобразования этих ресурсов на благо народа, а у России есть большой опыт в этой сфере".

Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".