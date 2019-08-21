Путин призвал наладить обмен информацией в ситуациях, схожих с ЧП под Северодвинском

"Безусловно, и я думаю, вы меня поймете, когда речь идет о мероприятиях военного характера, то есть определенные ограничения доступа к информации, но что касается вопросов безопасности, то я здесь с вами полностью согласен: нам нужно наладить эффективные инструменты, эффективную систему обмена информацией", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Путин отметил, что ни Россия, ни соседние страны не фиксируют превышения радиационного фона после инцидента под Северодвинском.

"Наши соответствующие службы работают, по имеющимся у меня докладам, все находится в норме. Но там и соседние государства тоже не фиксируют никакого повышения фона, это для всех очевидно, это же объективные данные, все это улавливается, если что-то происходит, на многие километры, на десятки километров", - сказал он.