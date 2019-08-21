Путин обсудит с президентом Мозамбика развитие двусторонних связей и международные темы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг в Кремле переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, посещающим Россию с официальным визитом.

"Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-мозамбикских отношений. Состоится обмен мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки дня. По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних соглашений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ньюси прибыл в Россию 20 августа, на следующий день он принял в Москве участие в российско-мозамбикском бизнес-форуме.

Торгово-экономические связи

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, среди запланированных к подписанию по итогам встречи Путина и Ньюси документов нескольких межправительственных, межведомственных и деловых соглашений. Интерес к сотрудничеству с мозамбикскими партнерами проявляют целый ряд российских компаний, в том числе "Роснефть", УАЗ, ГАЗ, "Камаз", "Интер РАО - Экспорт", "Силовые машины", "Росгеология" и Газпромбанк.

Так, в октябре 2018 года консорциум с участием "Роснефти" и американской ExxonMobil подписал с правительством Мозамбика концессионные контракты на разведку и добычу углеводородов на трех блоках на шельфе республики. Компании приступили к геологоразведочным работам, ожидают значительных газовых открытий.

Российско-мозамбикский товарооборот в 2018 году составил 115 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 25%. В январе-мае текущего года объем двусторонней торговли составил 30 млн долларов.

Новая страница отношений

В эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Мозамбика заявил, что намерен обсудить на переговорах с российским лидером привлечение инвестиций из РФ в Мозамбик, в том числе в сферах туризма и технологий. "Сейчас Мозамбик и Россия должны открыть новую страницу отношений, чтобы совместно развивать экономику, - сказал Ньюси. - У нас есть природные ресурсы. Мы ждем российские инвестиции для преобразования этих ресурсов на благо народа, а у России есть большой опыт в этой сфере".

Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".

Президент Мозамбика считает, что предстоящий в октябре в Сочи саммит Россия - Африка не только станет поворотным моментом в развитии отношений между РФ и африканскими странами, но и поможет отношениям между самими государствами Африки. Между тем, как ранее сообщал Ушаков, мозамбикский лидер не сможет приехать на этот саммит, так как на 15 октября в Мозамбике намечены выборы.

В начале августа в республике было подписано соглашение о примирении между правящий партией "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо") и оппозиционным "Мозамбикским национальным сопротивлением" ("Ренамо"). Таким образом, завершилась длившаяся шесть лет гражданская война в республике.