Эксперт: США хотят восполнить свое отставание, требуя ограничить новые вооружения России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. США, требуя включить в обновленную версию договора о сокращении наступательных вооружений новые виды российского стратегического оружия, стремятся компенсировать свое отставание в этой области. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в четверг глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News заявил, что в случае продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) в нем должны быть оговорены самые новые разработки РФ в оборонной сфере.

"Ударными темпами развивается проект американской глобальной противоракетной обороны [ПРО]. В этих условиях попытка каким-то образом ограничить реализацию таких российских стратегических программ, как "Посейдон", "Буревестник", на мой взгляд, это попытка США компенсировать свое отставание за счет ограничения России в реализации данных проектов", - сказал Коротченко.

По его мнению, данное предложение является нереалистичным в нынешних условиях. "Прежде всего, потому что США, судя по всему, намерены торпедировать процесс продления Договора СНВ-3, выйдя из него, и использовать процедуру выхода как фактор давления на Россию с целью побудить ее заключить новый договор взамен СНВ-3, который в значительной мере ограничивал бы российские возможности по разработке принципиально новых видов оружия", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что США начали гонку вооружений, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и "развязав себе руки" для серийного производства и размещения крылатых и баллистических ракет средней дальности.

Продление СНВ-3

Коротченко считает, что оптимальным вариантом для России послужило бы продление договора СНВ-3 на очередной срок. "В течение этого пролонгированного действия можно было бы уже российским и американским переговорщикам приступить не спеша, обстоятельно и конструктивно к выработке уже того соглашения, которое придет на смену СНВ-3", - сказал Коротченко, добавив, что на это может уйти около 4-5 лет. При этом эксперт отметил, что ни Белый Дом, ни Пентагон, вероятнее всего, не пойдут на такой шаг.

По его словам, США рассчитывают, что в перспективе их система глобальной стратегической ПРО, включающей наземный, воздушный и космический компонент, будет способна перехватывать все типы российских баллистических ракет, поэтому для Москвы важно сохранять возможность ответного удара возмездия за счет новых типов носителей ("Посейдон", "Буревестник"), против которых такая ПРО бессильна.

Коротченко подчеркнул, что развитие системы противоракетной обороны может спровоцировать США на первое применение ядерного оружия, когда они посчитают, что способны перехватит все ракеты РФ, запущенные в ответном ударе. "Мы не можем себе позволить дать США такую возможность, и новые типы наших стратегических носителей страхуют нас от такого сценария", - сказал в завершение эксперт.

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Договор остается в силе до 2021 года, затем он может быть продлен на пять лет. 31 июля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о СНВ вряд ли будет продлен, однако, по его словам, вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.