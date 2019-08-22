И. о. постпреда РФ при ООН заявил, что СНВ-3 находится в зоне риска после развала ДРСМД

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) также находится в зоне риска после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на созванном по российской и китайской инициативе экстренном заседании Совета Безопасности по вопросу ракетных испытаний США.

"Он [СНВ-3] истекает в феврале 2021 года и тоже находится в зоне риска. Ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы", - сказал российский дипломат.

Полянский заявил, что человечество оказалось в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций Вашингтона.

"Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений? - обратился Полянский к партнерам в Совбезе. - Нас, например, эта перспектива очень беспокоит. А вот американских коллег, похоже, нет".

Российский дипломат считает, что дальнейшее развитие диалога с США по контролю над вооружениями ставит на кон само существование человечества.

"Мы все еще не теряем веру в то, что здравый смысл и инстинкт самосохранения у наших западных партнеров все-таки возобладает. Ведь на кону само существование человечества", - подчеркнул он.